Discotheek in Geluveld moet dicht na overlast

Burgemeester Dirk Sioen (TEAM8980) zegt dat hij bij de beslissing niet over een nacht is gegaan. "Er waren meer dan 10 klachten, onder meer van mensen die zijn lastig gevallen door discotheekgangers. Zo was er een vrouw die, toen ze 's morgens met de step naar haar werk vertrok, een tijdlang is achtervolgd. Mensen die met hun auto vanop de parking van de discotheek kwamen gingen haar achterna, wat uiteraard zeer intimiderend is."

Binnen een maand mag de discotheek terug open, maar als er dan opnieuw problemen zijn, riskeert de uitbater, Adrien de Sousa, een permanente sluiting. Zelf spreekt de man van een communicatieprobleem. "Ik heb enkel weet van een brievenbus die beschadigd is en ik heb de kosten voor de herstelling daarvan meteen betaald. Sinds vorig jaar staat er ook een parkeerwachter op onze parking. Ik snap dat de mensen hier een rustig weekend willen en wil de buurt binnenkort uitnodigen, samen met de burgemeester, om te luisteren naar hun bezorgdheden en te kijken wat er kan gebeuren om nieuwe problemen te voorkomen. Hopelijk zullen mensen mij dan ook rechtstreeks durven aanspreken als er iets is."