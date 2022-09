Burgemeester Bart De Wever (N-VA): "Extra middelen in strijd tegen drugs goede zaak, maar hopelijk worden die niet uitgesmeerd over alle steden"

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) is tevreden over deze stap, maar is er nog niet helemaal gerust in. "Ik moet Annelies Verlinden feliciteren, want we vragen hier al jaren naar", zegt De Wever. "Maar het is nu nog wachten op een tekst."

"Dit is juridisch heel complex, en hopelijk biedt de tekst ons echt extra mogelijkheden en zitten er geen haken en ogen aan. Ik hoop vooral dat de extra middelen gericht zijn op daar waar de problemen zijn, in Antwerpen en Brussel, en dat die niet uitgespreid worden over heel België."