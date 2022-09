Een dinosaurusmummie? Onderzoekers denken volledige eendenbekdinosaurus ontdekt te hebben met huid er nog aan

Dat gebeurt door de eerste internationale paleontologische veldschool, waaraan wetenschappers en studenten van de University of Reading en de University of New England in Australië deelnemen, in samenwerking met het Royal Tyrrell Museum of Palaeontology in Alberta.

"Dit is een zeer opwindende ontdekking en we hopen de opgraving af te ronden in de twee volgende veldseizoenen", zei Pickles. "Op basis van de kleine afmetingen van de staart en de voet is het waarschijnlijk dat dit een jong exemplaar is. Hoewel eendensnaveldinosaurussen goed vertegenwoordigd zijn in het fossielenbestand, zijn jongere dieren veel minder algemeen. Dat betekent dat de vondst paleontologen zou kunnen helpen te ontdekken hoe hadrosaurussen groeiden en zich ontwikkelden."

"Hadrosaurus-fossielen komen vrij algemeen voor in dit deel van de wereld maar iets anders dat deze vondst uniek maakt, is het feit dat grote delen van het blootliggend skelet bedekt zijn met gefossiliseerde huid. Dat doet veronderstellen dat er nog meer huid bewaard kan zijn gebleven in het gesteente, wat ons meer inzichten kan geven in hoe de hadrosaurus eruit zag", zei doctor Caleb Brown, de curator systematiek en evolutie van de dinosaurussen aan het Royal Tyrell Museum of Palaeontology in Drumheller in Alberta.

Omdat het fossiel zo goed bewaard is, hopen de wetenschappers ook zacht weefsel zoals interne organen te vinden.

