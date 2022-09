Steenrijke eigenaar van outdoormerk Patagonia geeft zijn bedrijf weg "aan de planeet aarde"

Maar voor Yvon Chouinard blijkt dat niet voldoende. "Ondanks haar onmetelijkheid zijn de bronnen van de aarde niet oneindig, en het is duidelijk dat we haar grenzen overschreden hebben", zegt hij in een open brief aan klanten. "In plaats van waarde uit de natuur te onttrekken en in weelde om te zetten, gebruiken we de weelde die Patagonia creëert om de bron te beschermen."

Chouinard overwoog in eerste instantie om het bedrijf te verkopen en het geld aan het goede doel te schenken, of om het bedrijf te introduceren op de beurs, waardoor particulieren zich zouden kunnen inkopen. Maar beide opties zouden betekenen dat de familie Chouinard, die altijd al de eigenaar van Patagonia is geweest, de controle zou moeten opgeven. "Zelfs beursgerichte bedrijven met goede intenties staan onder te grote druk om winst op korte termijn te creëren, ten koste van leefbaarheid op lange termijn en verantwoordelijkheid", zegt Chouinard.