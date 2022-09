Om de kracht van Vlaanderen in de verf te zetten, zou de N-VA beter geld op tafel leggen

Men kan de budgettaire desinteresse van veel kiezers betreuren, de begroting is immers het belangrijkste instrument waar de regering over beschikt, maar hoeveel Vlamingen liggen echt wakker van droge begrotingscijfers? Dat leek ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert te denken toen hij maandag in "Terzake" een pleidooi hield om de Vlaamse geldbuidel open te trekken: “Op een moment dat bakkers en slagers zo veel verlies maken dat ze ermee dreigen om te stoppen, vind ik het vreemd dat de N-VA zegt dat de zakken dichtgenaaid zijn. We moeten al die bedrijven en zelfstandigen helpen met overbruggingssteun zodat ze deze winter kunnen doorkomen. Wij gaan dit op tafel leggen. De Vlaamse regering heeft de middelen om dit te doen.”

De boodschap klinkt wat onnatuurlijk uit de mond van een Open VLD’er aangezien een begrotingsevenwicht voor liberalen het nec plus ultra is van de politiek. Dat liet staatssecretaris voor begroting Eva De Bleeker (Open VLD) afgelopen zomer nog horen in het Nieuwsblad in het kader van de ontsporende federale begroting: “Het geld is er gewoon niet om alles te blijven steunen. Dan zouden we de toekomstige generaties ook opzadelen met een gigantische schuldenberg”.

Dat klinkt heel erg zoals de boodschap van De Wever bij Voka, maar sinds de Belgische politieke competitie enkel nog uit dwergpartijen bestaat, is het zoeken naar haast onbestaande verschillen de belangrijkste sport geworden in de Wetstraat. De profileringsdrang gutst uit elk politiek interview. En daar ligt wellicht een belangrijke reden voor de uitspraak van Lachaert. De slepende voeten van N-VA-regeringsleider Jambon uitvergroten in een poging om daartegenover een imago van een daadkrachtige premier uit de eigen stal af te zetten. Voor het verdedigen van ondernemersbelangen moet je bij de “doeners” van open VLD zijn, niet bij copycat-liberalen van de N-VA, is de subliminale boodschap die Lachaert tracht mee te geven.