Energyville in Genk bouwt twee onbewoonde testwoningen en legt thermisch netwerk aan voor onderzoek

"Vlaanderen investeert 400.000 euro voor dit project", legt minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) uit. "In Vlaanderen gebruiken we op dit moment vooral wind en zon als alternatieve energiebronnen, maar in warmte zit nog heel veel onbenut potentieel. In het kader van de energietransitie is het belangrijk dat we ook restwarmte als energiebron kunnen gebruiken voor woonwijken en appartementsgebouwen."