Fans van Remco Evenepoel uit Londerzeel reizen naar Australië : "We hebben het ervoor over"

"Ik verwacht van Remco zeker nog iets in de tijdrit. In de wegrit moeten we nog even afwachten. Die wordt een goeie week pas gereden en Remco heeft toch die zware Vuelta in de benen. We zien wel", zegt Tom De Bondt nog.

Tom de Bondt is een echte wielerfan, want hij reist elk naar het WK wielrennen. "Onze reis naar Glasgow voor het Super-WK volgend jaar is ook al in orde. We zijn er elk jaar bij", besluit hij. Morgen vrijdag stapt hij met zijn vader Danny en zijn oom Frans op het vliegtuig richting Australië.