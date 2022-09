Fik (98) uit Meerhout getuigt na 75 jaar pas over zijn oorlogsverleden bij de Brigade Piron

Fik landde in augustus 1944 met de Brigade Piron in Normandië. Vandaaruit bevrijdden ze delen van Frankrijk, België en Nederland. Fik zag velen van zijn vrienden sneuvelen, zat zelf ook in de loopgraven, maar wist te overleven. Hij trok als bevrijder mee Brussel binnen, en vocht later mee in het Nederlandse witte stadje Thorn. "Hij had er 2 Duitse jonge soldaten in het vizier, maar kon het niet over zijn hart krijgen om hen neer te schieten," zegt zijn zoon, "ik ben fier dat mijn vader eerlijk getuigt over hoeveel schrik hij als jongeman soms had in de oorlog."