Forse premieverhoging voor wie in Sint-Niklaas originele handelszaak start

Kernversterkende premies worden niet zomaar toegekend. Handelszaken die niet passen in het profiel hoeven niet te op een premie te rekenen. Een goede ondernemers- en belevingsmix is erg belangrijk, vindt de stad. Een zoveelste kapperszaak of nachtwinkel komen dus niet in aamerking.

Ook in de deelgemeenten wil de stad de handelskernen sterker maken. Het vernieuwde premiestelsel gaat op 1 november in wordt al zeker tot en met 2025 verdergezet. Ondernemers in het focusgebied kunnen sinds 5 jaar een beroep doen op (gevel)renovatiepremies, starterspremies, verhuispremies en premies wonen/werken boven winkels. De stad keurde de afgelopen vijf jaar bijna 160 premie-aanvragen goed, samen goed voor een bedrag van meer dan 650.000 euro.

De startende zaken worden beoordeeld op basis van 13 criteria. Een bijhorend puntensysteem bepaalt uiteindelijk het bedrag van de premie.