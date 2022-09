Geen rallycross op Duivelsberg in Maasmechelen dit jaar

Volgens het kabinet van de bevoegde gedeputeerde is begin juli al gemeld dat het dossier niet volledig was. Voorzitter Michel Vigneron van de rallycrossvereniging was niet op de hoogte, zegt hij. Hij denkt ook niet dat er nog een rallycross kan komen dit jaar: "Ik denk dat het niet meer gaat lukken. Het dossier ligt nog altijd bij de provincie en we moeten extra dossiers meesturen. En we willen volledig in orde zijn."

Wat de toekomst is voor de rallycross in Maasmechelen, is dus nog niet duidelijk.