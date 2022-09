Gerecht houdt reconstructie autoverkoop met dodelijke afloop in Opwijk

De feiten speelden zich af in de nacht van 2 op 3 juni 2021. Toen kwam het tot een gewelddadige confrontatie tussen enkele Roemenen op de Waaienberg in Opwijk. Een bewoner had een Audi Q7 verkocht aan twee Roemenen, maar die waren niet tevreden over de aankoop. Het kwam ter plaatse tot een hevige discussie en 's avonds kwam een groep van acht personen terug tot bij de verkoper. Daarbij beschadigden de Roemenen enkele geparkeerde wagens en kwam het tot een vechtpartij. Eén van hen reed de verkoper aan en volgens getuigen zou hij nog eens over de man gereden zijn. Het slachtoffer overleed twee weken later aan zijn verwondingen.