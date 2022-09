Groen licht voor de bouw van een Ecoduct aan het Hallerbos

De Vlaamse overheid heeft groen licht gegeven voor de bouw van het ecoduct over de Brusselse Ring in Halle. Nu de omgevingsvergunning is afgeleverd, kan de bouw van het ecoduct van start gaan. "De natuur in Vlaanderen is door de bouw van wegen en woningen versnipperd geraakt. En daar willen we iets aan doen, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Ecoducten en andere ontsnipperingsmaatregelen zijn daarom broodnodig om de verkeersveiligheid van mens en dier te verbeteren, voegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) daaraan toe.