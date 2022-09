Vrijwilligers gezocht voor massaspektakel "Wettewa" in Dessel

In Dessel werd op een persconferentie het startschot gegeven voor Wettewa. Het is een groots musicalspektakel dat in mei volgend jaar wordt opgevoerd, en de apotheose vormt van de viering van 750 jaar Dessel. Het scenario en de regie zijn in handen van Luc Stevens. Vorige zomer regisseerde hij nog de musical 1830 aan het Merodekasteel in Westerlo. Hij heeft zelf ook Desselse roots. "De naam "Wettewa" is niet toevallig gekozen. Wanneer iemand zegt "Wettewa, ik zal eens iets vertellen", dan kan dat zowel positief als negatief of kwetsend gebruikt worden. En daar gaat het verhaal eigenlijk over."