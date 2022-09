Bloeddruk of hartslag meten met de camera van je smartphone? Gentse start-up maakt het waar en valt in de prijzen

De jonge ondernemer haalde de mosterd uit zijn eigen werkervaring. "Ik werkte vroeger in een ziekenhuis, en we merkten dat de gezondsheidsmetingen te gedateerd waren. Het meten duurt te lang en is te ingewikkeld. Deze technologie vereenvoudigt het hele proces."

"Bovendien is de software heel handig in deze tijden van tele-consultaties", gaat Tulkens verder. "En ook minder mobiele personen hebben baat bij de intelligente camera's, want voor hen is het niet altijd makkelijk om tot bij een arts te geraken."