Kasteeldomein Alden Biesen in Bilzen ontving deze zomer 45.000 bezoekers

"We mogen over een zeer succesvolle zomer spreken", zegt algemeen directeur Patrick Cornelissen. "Alden Biesen vervult een belangrijke taak als economische motor voor de vele B&B's, toeristische attracties, restaurants en verhuurbedrijven in de ruime regio." Maar Alden Biesen is ook een populair filmdecor. Na de opnames van de trailer van ‘de verraders’, gebruikte zangeres Camille het domein als achtergrond voor haar nieuwste clip. Afgelopen week kwam Matteo Simoni dan weer langs voor de opnames van een nieuwe promofilm voor Toerisme Limburg. "We merken dat de uitstraling van Alden Biesen meer en meer het grote publiek bereikt, en dat vertaalt zich naast sterke bezoekerscijfers ook in meer zakelijke en bedrijfsaanvragen, inclusief filmprojecten", meent Cornelissen.