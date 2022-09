Problemen met koeling op visafdeling van Makro in Eke: personeel dient klacht in, FAVV voert onderzoek

In Eke bij Nazareth hebben 2 werknemers van warenhuisketen Makro via de vakbond een klacht ingediend bij het FAVV. De koelcellen voor de vis zouden defect zijn, de algemene temperatuur in de visafdeling zou te hoog zijn, en er wordt vis in de vleesafdeling bewaard. Ook in het restaurantgedeelte van Makro zouden er problemen zijn met de koeling.

Het FAVV bevestigt dat de vakbond een klacht heeft ingediend. "We zijn op de hoogte van het probleem en gaan zo snel mogelijk ter plaatse gaan voor een controle", vertelt Hélène Bonte van het FAVV.