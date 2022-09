"Het is een jongen!": Koningspinguïn geboren in ZOO Antwerpen 

De Zoo van Antwerpen verwelkomde de koningspinguïn, naam nog onbekend, op 3 september. Op dag 54 in de broedtijd, verscheen de eerste barst in het grote koningspinguïnei. Na zo’n 72 uren wriemelde het kuiken zich met wat hulp van de verzorgers uit zijn eierschaal in de broedmachine. "Omdat het om een nog onervaren koppel gaat, het vrouwtje is nieuw, wilden we nog even afwachten of alles goed loopt. En daarom delen we het nieuws van de geboorte nu pas", zegt Ilse Segers, woordvoerster van de Antwerpse Zoo.