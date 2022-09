Vakbonden en werkgevers bereiken geen akkoord over 900 miljoen euro voor uitkeringen

Inzet van het overleg is de zogenaamde welvaartsenveloppe. Dat is een budget om de komende twee jaar de uitkeringen - vooral de laagste uitkeringen - op te trekken, bovenop de index. Het gaat in het bijzonder om werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit en de pensioenen.

In die enveloppe zit meer dan 900 miljoen euro. Het was de bedoeling dat de sociale partners tegen 15 september een advies uitbrachten over de verdeling. Maar dat overleg is mislukt, zo blijkt nu. De bonden wijzen met een beschuldigende vinger richting de werkgevers. "De werkgevers weigerden de afgelopen maanden systematisch de werkzaamheden op te starten", klinkt het.