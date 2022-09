Laura uit Beringen verkoopt snoep waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden: "Mensen in moeilijke tijden helpen"

"Om verspilling tegen te gaan en mensen die het moeilijker hebben toch de kans te geven om snoep te kopen, heb ik in mijn winkel dus een 'zero waste'-afdeling geopend", zegt Liesenborgs. "Mensen kunnen hier voor prijzen tussen 20 cent en 2 euro snoep of cornflakes kopen. De afdeling is nog maar twee dagen open, maar ik heb al heel wat berichtjes van klanten gekregen die zeggen dat ze dit een geweldig initiatief vinden, zeker in deze dure tijden."