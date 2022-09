Lichamen Indiase tienerzussen teruggevonden hangend aan boom, volgens familie gaat het om verkrachting

De meisjes waren allebei jonger dan 18 jaar en behoorden tot de Dalit-kaste. Dit is de allerlaagste groep in het hindoeïstische -erg discriminerende- kastensysteem.



Ondanks grondwettelijke bescherming wordt deze gemeenschap in India in realiteit nog steeds zeer vaak geconfronteerd met vooroordelen en geweld. Er leeft daardoor een diepe argwaan tegen de politie onder de Dalit-gemeenschap.