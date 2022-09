Limburger Gert maakt en verkoopt rouwkaartjes voor Queen Elizabeth II

Hellinx Printing, met vestigingen in Hasselt, Genk en Bilzen, kwam in contact met het bedrijf na de dood van Diana. "Een dergelijk momentum in de geschiedenis spreekt me aan. Ik ben toen naar de begrafenis in Londen gegaan, maar ik besefte dat je geen fysiek aandenken hebt om mee naar huis te nemen. Ik ben dan in contact gekomen met dat bedrijf en we hebben besloten om rouwkaartjes te maken zoals we dat in België doen, en ze daar te verkopen." Hellinx verkocht ook al enkele andere rouwkaarten, waarvan er sommige zelfs in Latijns-Amerika over de toonbank gingen.

Voor het geld doet Hellinx het niet. "Het is niet zo dat ik nu munt sla uit het overlijden van de Queen, want financieel gezien is het de moeite niet."