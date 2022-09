Waarom kernreactor Doel 3 "in reserve houden", zoals minister Verlinden vraagt, niet zomaar kan

Daarnaast is de brandstof ook gewoon fysiek aan het eind van haar Latijn. De reactor is de laatste maanden dan ook geleidelijk minder gaan produceren en zit nu tussen de 60 à 65 procent van zijn vermogen. Feitelijk is "zijn benzinetank" eind volgende week zo goed als leeg. Met de overblijvende "benzinedampen" trekt de reactor het maximaal nog één à twee weken, is de schatting van experts. En de reactor nu meteen uitleggen om hem over een paar maanden met zijn overblijvende brandstof nog een paar weken te doen draaien, is zo goed als onmogelijk. Een reactor is geen auto: als je hem met zijn verminderd vermogen opnieuw wil opstarten, kost dat heel veel tijd. Als het sowieso al kan: een reactor wordt op het eind van een brandstofcyclus heel stroef en kan je niet zomaar aan- of uitzetten.