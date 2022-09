Maasmechelen gaat meer investeren in natuurbeleving: "Natuur werkt helend, zowel fysiek als mentaal"

“Een gewone wandeling of fietstocht is voor nieuwe generaties vaak onvoldoende spannend, dus we moeten durven inzetten op die extra belevingsfactor”, zegt burgemeester Raf Terwingen (CV&V). “We moeten natuur kunnen beleven aan of op het water, in de lucht en in de bomen. En we moeten vooral crossovers zoeken met culinaire, culturele, sportieve en ontspanningsmogelijkheden. Op die manier willen we de levenskwaliteit van onze inwoners en bezoekers verhogen”, volgens Terwingen.