Mathi Raedschelders, icoon van volleybalclub Maaseik, is plots overleden

Het overlijden van Mathi Raedschelders is heel plots gekomen. Jarenlang was hij de voorzitter en bezieler van volleybalclub Maaseik. Onder impuls van de Maaslandse ondernemer groeide Maaseik niet alleen uit tot een topclub in ons land, maar draaide het ook mee aan de Europese top.

In 2020 nam Mathi Raedschelders na 35 jaar afscheid als voorzitter van Maaseik en gaf hij de fakkel door aan Raymond Cretskens, een andere ondernemer uit het Maasland. Door de coronabeperkingen kon pas vorig jaar in oktober een uitgebreid afscheidsfeest worden gehouden. Maar nu nog was Mathi Raedschelders elke week aanwezig op de club. Mathi Raedschelders was 76 jaar. Bij de club wordt verslagen gereageerd op zijn plotse overlijden.