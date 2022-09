Na insuline-overdosissen in woonzorgcentra: "Overheid te goedgelovig over aantal doorgegeven incidenten"

Om zeker te zijn dat de cijfers die online verschijnen ook kloppen, pleit Adam voor een kwaliteitslabel. “Dat kan via de zorginspectie, of in samenwerking met een externe partij, zoals in de Vlaamse ziekenhuizen ook deels gebeurd is. En als de cijfers niet te verifiëren zijn, maak ze dan ook niet openbaar.”

Bovendien sluiten extra controles niet uit dat de medicatieverdeling in woonzorgcentra mis kan lopen, benadrukt Adam. Ook de hoge werkdruk onder verpleegkundigen speelt mee. “Die is er zowel bij rusthuizen van OCMW’s, als in de private sector”, zegt hij. De kans op incidenten zoals die in Hasselt en Oostrozebeke wordt er volgens hem niet kleiner door — integendeel. “Het verbaast me niet dat zulke zaken plaatsvinden”, aldus de zelfstandige auditeur. “En het gebeurt misschien nog wel meer dan wat er nu aan de oppervlakte komt.”