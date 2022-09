Moordzaak die door podcast "Serial" wereldberoemd werd, blijft vragen oproepen: komt er een nieuw proces?

Aanklagers in de Verenigde Staten willen dat er een nieuw proces komt in de zaak over de moord op tiener Hae Min Lee in 1999. Haar ex-vriend, Adnan Syed, zit al meer dan twintig jaar in de gevangenis, maar aanklagers trekken "de integriteit van de veroordeling" in twijfel. De zaak werd in 2014 wereldwijd bekend toen de populaire Amerikaanse podcast "Serial" het hele verhaal uit de doeken deed.