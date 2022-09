Nieuw waterproductiecentrum in Bilzen bezorgt 50.000 gezinnen zachter water

Sinds begin september komt er bij zo’n 50.000 gezinnen uit delen van Bilzen, Tongeren, Lanaken en Riemst zachter drinkwater uit de kraan. Het gloednieuwe waterproductiecentrum in Bilzen kan nu op een duurzame manier tot 600 kubieke meter zacht en lokaal drinkwater per uur produceren. De Watergroep investeerde bij deze renovatie in innovatieve technologieën en installeerde een centrale wateronthardinginstallatie. Het water wordt er eerst onthard: calcium en magnesium worden dus verwijderd. Daarna komt er een verdere filtering wat het ijzergehalte doet dalen. En het water wordt gedesinfecteerd.