Regen doet slotshow OdeGand van het water naar 't Kuipke verhuizen: "Zelfde muzikaal spektakel, andere magische locatie"

Het is dit jaar de 20e editie van OdeGand en het is voor het eerst dat het festival niet buiten zal doorgaan. "Er was nog één andere regenachtige editie in het verleden. Die viel letterlijk in het water. Toen hebben we de show moeten inkorten", herinnert Simoens zich. "Dat risico willen we nu niet nemen. In plaats van bang af te wachten, hebben we nu al de knoop doorgehakt en gekozen voor een indoor locatie."