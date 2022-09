Opnieuw ontploffing aan woning in Merksem, verdacht voorwerp aan pannenkoekenhuis in Volkstraat

En aan het pannenkoekenhuis Stacks in de Volkstraat is een verdacht voorwerp aangetroffen. "Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse gekomen om dat te onderzoeken", zegt Kristof Aerts van het parket. . De politie stelde een veiligheidszone in. De zaak was al eerder het doelwit van verschillende aanslagen. Het pand raakte vorige maand nog beschadigd bij een ontploffing en werd ook in 2020 al eens geviseerd. Na de laatste aanslag besliste Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat de zaak moest sluiten.