Grimbergse pater Karel blijft Oekraïne steunen: "Ambitie om simpele huizen en vuurtjes te voorzien"

"Ik heb al 64 mensen naar België gebracht. Het grootste deel van die mensen zijn bij andere Oekraïeners ondergebracht. Dat is goed, want ze spreken dezelfde taal en kunnen zo makkelijker over hun trauma's praten."

Daarnaast organiseerde de abdij meerdere inzamelacties voor verschillende projecten. "We hebben daarmee zo'n 90.000 euro verdiend. Daarmee kochten we bijvoorbeeld vier ambulances. Die brengen we zelf over de grens. De stad Assenede zorgde voor een vijfde ambulance die de scouts hebben omgetoverd tot kraamkliniek."