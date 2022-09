Plaatsverbod voor 13 hangjongeren aan zwembad in Meise

"We kregen heel wat klachten van mensen in de buurt van het zwembad in Meise", zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). "Jongeren dagen onze gemeenschapswachten uit en ook ik word gewoon uitgelachen. Ze trekken er zich niets van aan. Ze vliegen met brommertjes rond of racen met steps en maken hierbij veel lawaai. In overleg met onze politiezone hebben we een plaatsverbod uitgeschreven voor de rest van de maand september", voegt burgemeester Van den Brande eraan toe. "We hebben de jongeren nog uitgenodigd voor een gesprek, maar geen van hen is komen opdagen. Daarom is het plaatsverbod meteen van kracht geworden. Als ze nog opdagen aan het zwembad, krijgen ze meteen een boete.

"Het is overigens niet de eerste keer dat we te maken krijgen met hangjongeren. Vorig jaar bedreigden ze mensen aan de bushalte en de uitbater van het café de Brazzaville in Wolvertem. Ook zij kregen een plaatsverbod", aldus nog de burgemeester.