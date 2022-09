Politie Oostende vindt koperen grafversieringen terug

Op de begraafplaats in de Stuiverstraat in Oostende waren onlangs heel wat graven beschadigd en versieringen gestolen. Het zette de politie aan om een onderzoek te voeren. Heel wat van die versieringen, kruisbeelden vooral, zijn nu teruggevonden. Waarom ze zijn gestolen is niet helemaal duidelijk. Volgens korpschef Philip Caestecker hoopten de dieven misschien winst te halen uit het koper, al valt daar al bij al niet zoveel mee te verdienen. "Dat koper is wel wat waard", weet de korpschef, "maar je gaat er ook niet steenrijk van worden, terwijl die versieringen vaak een grote emotionele waarde hebben voor de nabestaanden van de overledenen. Blijf daar dus gewoon van af."