Politiezones Carma en Lanaken-Maasmechelen waarschuwen voor bedreigingen aan de telefoon

"Door een Poolse vrouw wordt er contact opgenomen met Pools sprekende mensen met de vraag of ze willen meewerken met de politie", begint korpschef van politiezone Carma Geert Verheyen. "Ze zeggen dat er een dievenbende gevat moet worden en dat ze daarom geld en kostbare spullen aan de voordeur moeten leggen. De Poolse vrouw verzekert dat de politie zal tussenkomen als de spullen weggepakt worden. Maar dat is natuurlijk niet het geval." Eén oudere vrouw is ingegaan op de oproep en is haar kostbare spullen kwijt. Een andere bejaarde vrouw is daar niet op ingegaan en heeft de politie gecontacteerd.