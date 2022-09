Topontmoeting Xi en Poetin: "China en Rusland willen stabiliteit brengen in chaotische wereld"

Het is algemeen geweten dat de twee landen zich blauw ergeren aan de dominantie van de (westerse) wereld door de Verenigde Staten. En dat kwam ook tot uiting in het begin van hun gesprek, toen de televisiecamera's en andere perslui even toegelaten werden.

De Russische president klaagde de pogingen van de VS aan om een unipolaire wereld te creëren. Een wereld gedomineerd door de VS dus. Xi beloofde dat China samen met Rusland zijn rol als grootmacht zal spelen. "China wil samen met Rusland stabiliteit brengen in een chaotische wereld", zei hij.

Poetin ziet voor de tandem Moskou-Peking een belangrijke rol weggelegd om de "wereldwijde en regionale stabiliteit te garanderen". De Russische president zei ook dat hij de Shanghai-Samenwerkingsorganisatie wil versterken. Hij ziet in de SSO een geloofwaardig alternatief voor regionale en internationale organisaties die gedomineerd worden door westerse landen.

Dat net Rusland momenteel chaos creëert, past duidelijk niet in het narratief van de twee landen. China heeft de Russische invasie in Oekraïne nooit veroordeeld en ook nooit als een invasie bestempeld, geheel in de lijn met de richtlijnen van het Kremlin. Poetin benadrukte tijdens hun ontmoeting dan ook dat Rusland de "gebalanceerde positie" van China over de "Oekraïense crisis" erg waardeert. Hij begrijpt wel dat China "vragen en zorgen" heeft over het conflict. Want hoewel China de invasie nooit veroordeeld heeft, zit Xi er wel erg mee verveeld.