Zwemmen in De Nekker? Verplichte registratie identiteitskaart: Provincie Antwerpen voert strijd op tegen amokmakers 

Recreatiedomein De Nekker in Mechelen zal komende zomer nog forser controleren en waken over de veiligheid. De Stad Mechelen en de Provincie Antwerpen pakken uit met een resem maatregelen in de hoop amokmakers buiten te houden. "Afgelopen zomer kwam het een aantal keer tot rellen en dat willen we vermijden", zegt Mireille Colson (N-VA) gedeputeerde van de Provincie Antwerpen.

"Er komen extra camera's en net zoals vorige zomer beperken we het aantal bezoekers. We hebben een systeem aangekocht om de identiteitskaarten van alle gasten te registreren. Zo weten we altijd wie er op het domein is. Dankzij het systeem kunnen we opnieuw tickets aan de kassa verkopen zonder verplichte reservatie vooraf. Zo komen we tegemoet aan de verzuchtingen van de buurt", zegt Colson aan Radio 2." We blijven komend seizoen intensief samenwerken met de lokale politie en er zullen bewakingsagenten zijn. Wie over de schreef gaat, riskeert een plaatsverbod van de Mechelse burgemeester."