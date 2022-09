Rusland rekruteert criminelen voor de oorlog in Oekraïne: "Na zes maanden dienst ben je vrij"

Leden van de Wagner Group zouden overigens al langer meevechten in Oekraïne, onder meer in de Krim en bij de pro-Russische rebellen in de separatistische "volksrepublieken" in het oosten. De Wagners zijn ook betrokken geweest bij conflicten in Syrië, in Libië en in de Centraal-Afrikaanse Republiek en meer recent in Mali. In veel van die landen zou de groep berucht zijn wegens ernstige schendingen van de mensenrechten.

De Wagner-groep zou opgericht zijn door Dimitri Oetkin, een gewezen lid van een elite-eenheid van de Russische geheime diensten. De naam Wagner verwijst naar de bekende Duitse componist en suggereert sympathie voor het nazisme. Oetkin heeft in 2016 en eretitel gekregen van president Poetin.