Staking bij technologiebedrijf Canon in Diegem: "Mensen willen uitzicht op loonsverhoging"

"De problemen bij Canon in Diegem dateren al van 2016", zegt secretaris Kris Vanden Bossche van ACV Puls. "In 2014 is een collectieve arbeidsovereenkomst afgesproken waarin stond dat het loonbudget elk jaar herzien zou worden. Dat is twee jaar gebeurd, maar daarna niet meer."

"Wij eisen dat de werkgever zijn engagementen, die in het verleden gemaakt zijn, nakomt en dat de komende jaren terug een loonbudget zal voorzien worden zodat de mensen uitzicht krijgen op een loonsverhoging", gaat Vanden Bossche verder. "De directie had in datzelfde akkoord beloofd te werken aan een transparant loonbeleid en dat is tot op heden ook nog altijd niet gebeurd."

Canon België verkoopt en onderhoudt printers en kopieermachines. Verder produceert het bedrijf ook fotocamera's en videocamera's. De grootste vestiging bevindt zich in Diegem. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere vestigingen waar technici aan de slag zijn. In totaal werken er bij Canon zo'n 500 mensen.