Storing bij versturen van uitnodigingen voor vaccinatieprik in Aarschot

Het vaccinatiecentrum van Aarschot zit verveeld met het probleem. "Het gaat om een groep mensen die geboren zijn van 1950 tot en met 1953", zegt Katrien Verschueren van de Eerstelijnszone Demerland. "Bij een deel van die mensen is er, door een fout die we op dit moment nog niet kennen, geen brief vertrokken. Dit gebeurt centraal voor heel Vlaanderen en daar hebben we lokaal geen vat op."

Het gaat om mensen uit Aarschot, Begijnendijk en Tielt-Winge. "Aan de inwoners van deze drie gemeenten die nog geen uitnodiging hebben ontvangen, vragen wij dat zij ons contacteren", zegt Verschueren nog. Dat kan telefonisch op het nummer 016 26 19 10 (op weekdagen) of per mail via info@elzdemerland.be. De inwoners van deze geboortejaren staan al op maandag 19 of dinsdag 20 september in de agenda van het vaccinatiecentrum.