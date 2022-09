Superfan Guga Baúl is in rouw na het pensioen van Roger Federer: "Voor mij is dit als het overlijden van de Queen"

"Dit is mijn Queen Elizabeth II. Je weet dat het afscheid er komt maar het blijft moeilijk." Comedian Guga Baúl is in rouw. Tennislegende Roger Federer stopt en dat raakt hem diep. In "Laat" legt hij met de nodige superlatieven en lofzangen uit waarom. "Hij had geen ego. Hij was de man, de GOAT (Greatest Of All Time, red.)."