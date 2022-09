Tele-Onthaal krijgt meer oproepen over financiële problemen: vooral vijftigers en alleenstaanden worstelen met crisis

"Normaal staan sociaal-economische thema's niet in de top drie van gespreksthema's, maar we merken dat we vooral rond financiële zorgen bijna 16 procent meer oproepen gehad hebben dan gewoonlijk. Dat is toch wel heel opvallend voor een hulplijn waar het normaal gezien over mentale problemen gaat", zegt Jennifer Pots, coördinator bij de Federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel.