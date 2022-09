Tienen investeert 200.000 euro in camerabewaking om stad veiliger te maken

Om te bepalen op welke positie de camera's het best zouden hangen, werden ze gisteren getest op de Grote Markt van Tienen. “Samen met de politie en de veiligheidsdiensten hebben we in de eerste plaats bepaald of ze nodig zijn, en waar ze nodig zijn", legt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) uit. "We hebben verschillende plaatsen aangeduid en onderzocht wie bevoegd is om die beelden te bekijken."