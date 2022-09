Twee vliegtuigen in beslag genomen in Wevelgem na internationaal politieonderzoek naar mensensmokkel

Het onderzoek naar de mensensmokkelaars liep al een tijdje. Ze brachten mensen van vooral Koerdische afkomst van Turkije naar andere Europese landen en gebruikten daarvoor valse diplomatieke paspoorts. Zogezegd ging de privévlucht naar het Caribisch gebied, maar ze maakten een tussenlanding op een Europese luchthaven waar ze hun passagiers lieten afstappen. Die vernietigden dan hun valse paspoort en vroegen asiel aan.

De smokkelorganisatie rekende woekerprijzen aan voor haar diensten, tot 20.000 dollar per persoon, maar lichtte zelf de bedrijven op die ze inschakelde bij haar operaties. Vliegtuigmaatschappijen en hotels werden niet betaald of kregen valse cheques. Het gerecht heeft weet van minstens vijf smokkeloperaties in vijf Europese landen, maar er werden nog plannen gemaakt voor andere overtochten. De basis van de organisatie bevond zich in België.