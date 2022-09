Limburger Chris Umé grijpt net naast het podium in finale "America’s got talent" met Elvis-act: "Er komt sowieso een vervolg"

Uiteindelijk is Umé vierde geworden, maar als we hem bellen is geen teleurstelling te horen in zijn stem, in tegendeel. "We zijn vierde geworden op 400 deelnemers", zegt hij enthousiast vanop de achterbank van een taxi ergens in Los Angeles. "Ik ben supertrots op wat we hier gepresteerd hebben. Ik wilde niet als eerste af vallen, dan had ik een wrang gevoel gehad. Nu ben ik superblij."