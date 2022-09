Vechtsportgala in Genk uitgesteld uit vrees voor clash tussen supporters

De politie heeft aanwijzingen dat een van de deelnemers banden heeft met de harde kern van voetbalclub Standard. Er zouden zo'n 200 leden van die groep komen supporteren. Maar een andere deelnemer zou banden hebben met de harde kern van KRC Genk. En burgemeester Dries wil een confrontatie tussen beide supportersclans voorkomen.

Het evenement wordt verplaatst naar een latere datum zodat de politie zich beter kan voorbereiden. In maart is het op een kickboksevenement in de Trixxo Arena in Hasselt ook al tot zware rellen gekomen, toen ging het om rellen tussen aanhangers van een Poolse en Nederlandse voetbalclub.