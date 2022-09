Vrouw opgepakt in Zuid-Korea in zaak van kinderlijkjes in Nieuw-Zeelandse koffers

De politie pakte de vrouw donderdag op in een appartement in Ulsan. "De verdachte wordt door de Nieuw-Zeelandse politie beschuldigd van de moord op twee van haar kinderen, die op het ogenblik van de feiten zeven en tien jaar oud waren, rond 2018 in de omgeving van Auckland", klinkt het in een verklaring van de politie. Na de misdaad is ze in Zuid-Korea aangekomen en sindsdien hield ze zich daar schuil. Volgens het persagentschap Yonhap gaat het om een in Zuid-Korea geboren staatsburger van Nieuw-Zeeland.

De gruwelijke ontdekking gebeurde vorige maand. De koffers maakten deel uit van een aanhangwagen met spullen die door een nietsvermoedend gezin waren gekocht op een veiling in Auckland.