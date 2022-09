Wel een échte ijspiste in Bornem: "Inwoners moeten zich kunnen amuseren in barre tijden"

In Bornem komt er deze winter toch een echte ijspiste, ondanks de hoge energiekosten. Heel wat gemeenten beslisten al om geen piste te plaatsen en de oppositie in Bornem vindt het geen goed idee, maar schepen voor Energie Eddie Bormans (N-VA) verdedigt de beslissing: "We willen onze inwoners amusement bieden in deze barre tijden."