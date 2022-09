Regeringen in ons land overleggen vandaag opnieuw over energiemaatregelen: wat mogen we verwachten?

En ook de Vlaamse regering wil op korte termijn met nieuwe maatregelen komen. Elke regeringspartij heeft ondertussen al voorstellen op tafel gelegd. Zo beloofde minister van Economie en Werk Jo Brouns (CD&V) begin september al "doelgerichte, tijdelijke en voorwaardelijke steun aan bedrijven". De bedoeling is dat die steun dan ook gebruikt wordt om bedrijven energie-efficiënter te maken, benadukte Brouns. "Zo vind ik dat van elke euro die we geven een substantieel deel - bijvoorbeeld tweederde - geïnvesteerd moet worden in duurzaamheid of energie-efficiëntie. We moeten die energiecrisis aangrijpen om door te pakken in hernieuwbare energie."