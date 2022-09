Zeldzame vogel "hop" gespot in Rood Klooster Oudergem

De hop werd afgelopen weekend opgemerkt in het Rood Klooster in Oudergem. Dat schrijft Bruzz. De zeldzame vogel werd gespot in een paardenweide, naast de speeltuin. De Hop herken je aan zijn kuifkopje, rozebruine lijfje en zwart witgestreepte veren. De vogel valt ook op door zijn bijzondere manier van vliegen, bijna als een fladderende vlinder. "Het is opmerkelijk dat de hop in ons land voorkomt", zegt Bart Swerts, boswachter in het Zoniënwoud. "De hop verkiest een specifieke biotoop, ook qua nestgelegenheid zoekt hij bijvoorbeeld een holle boom. Het is een trekvogel, dus het zou kunnen dat, nu de temperatuur daalt, hij terug naar het zuiden afzakt", zegt Bert Swerts nog.