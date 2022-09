Leuven zet brugfiguren in op 19 basisscholen om leerkrachten te ontlasten

Dat dit project nodig is blijkt uit de grote vraag naar ondersteuning vanuit de scholen zelf. “Steeds vaker vragen de directies van de scholen om hulp om hun leraren te ondersteunen”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit). "Ze worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen als kinderen met lege brooddozen, of kinderen die niet goed in hun vel zitten. Daarom zijn we heel blij dat we het project van de brugfiguren vandaag kunnen lanceren. "