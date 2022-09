Drie fietsendieven op heterdaad betrapt in Kortrijk, maar aantal fietsendiefstallen kent dalende trend

De voorbije jaren kent het aantal gestolen fietsen in Kortrijk een licht dalende trend. Werden er in 2018 nog 549 feiten geregistreerd, dan was dat in 2021 gezakt naar 437 feiten. In de eerste 8 maanden van 2022 stond de teller op 367 gestolen fietsen. De ophelderingsgraad schommelt doorheen de jaren. In 2018 bedroeg die nog 14%, in 2021 24% maar in 2022 werden nog maar 16% van de diefstallen opgehelderd. “Dat laatste cijfer is onder voorbehoud, omdat in de loop van het jaar ophelderingen mogelijk zijn van feiten die eerder gepleegd werden”, zegt Detavernier